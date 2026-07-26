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1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pogotke za Zvezdu postigli su Bukari u 15 Kostov u 19, i mladi Šarič u nadoknadi vremena.

Strelac za Vojvodinu Mulahusejnović bio je 32. minutu.

Vojvodina je samo dan pred ovu utakmicu ostala bez trenera, pošto je Miroslav Tanjga napustio klub, a umesto njega na klupu je morao da sedne Predrag Kandić, njegov pomoćnik.

Kandić je odradio solidan posao, Vojvodina je imala šanse da dođe do izjednačenja, ali je na kraju poražena sa 3:1.

Posle utakmice svoje utiske je izneo upravo Kandić.

"Meni je više utisak da smo prvo poluvreme ušli bojažljivo i nismo bili na nivou na kojem možemo da budemo. Posle tog gola smo imali dve, tri situacije da ih ugrozimo. Nismo uspeli, drugo poluvreme je bilo u odnosu i u egalu. To vruće glave, kad pogledam, misliću drugačije. Ostaje žal što smo primili treći gol na kraju."