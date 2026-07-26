Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Šapcu Mačvu 3:1, u drugom kolu Super lige Srbije.

Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Strelci za Partizan bili su Ibrahim Zubairu u 10, Demba Sek u 88. i Šaka Traore u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Mačvu postigao je Milan Vidakov u 59. minutu.

Pogledajte u video prilogu najzanimljivije trenutke utakmice u Šapcu.

Partizan je u prvom kolu remizirao sa Zemunom 2:2, dok je Mačva poražena od Crvene zvezde 0:4.

U narednom kolu, Partizan će dočekati IMT, dok će Mačva u Novom Sadu gostovati Vojvodini.

Ne propustiteFudbalSAŠA ILIĆ ZADOVOLJAN REAKCIJOM IGRAČA: Pritiskali smo, napadali i na kraju zasluženo slavili
MACVA-PARTIZAN_26.JPG
FudbalMIROLJUBIVO U LUČANIMA: Bez pogodaka u duelu Mladosti i Novog Pazara
FK Mladost, FK Novi Pazar, Super liga Srbije
FudbalOVAKO JE ZVEZDA SAVLADALA VOJVODINU: Pogledajte najzanimljivije detalje sa Marakane
zvezda-vojvodina-8787176.JPG
FudbalPARTIZAN SE MUČIO, PA U FINIŠU SLOMIO OTPOR MAČVE: Saša Ilić zabeležio prvenac u prvenstvu Srbije
MACVA-PARTIZAN_19.JPG
FudbalZVEZDA SRUŠILA VOJVODINU VELIKOM DERBIJU: Goleada na Marakani, nova trojka šampiona
zvezda-vojvodina-8787175.JPG

00:34
Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir