U narednom kolu, Partizan će dočekati IMT, dok će Mačva u Novom Sadu gostovati Vojvodini
Fudbal
PARTIZAN PROŠAO KROZ TANTALOVE MUKE: Ovako su crno-beli savladali Mačvu u Šapcu
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Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Šapcu Mačvu 3:1, u drugom kolu Super lige Srbije.
Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Strelci za Partizan bili su Ibrahim Zubairu u 10, Demba Sek u 88. i Šaka Traore u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Mačvu postigao je Milan Vidakov u 59. minutu.
Pogledajte u video prilogu najzanimljivije trenutke utakmice u Šapcu.
Partizan je u prvom kolu remizirao sa Zemunom 2:2, dok je Mačva poražena od Crvene zvezde 0:4.
U narednom kolu, Partizan će dočekati IMT, dok će Mačva u Novom Sadu gostovati Vojvodini.
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