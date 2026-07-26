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Fudbaler Čelsija Džejmi Gitens izjavio je da računa na mesto u ekipi pod vođstvom novog trenera Ćabija Alonsa i istakao da mu je španski stručnjak poručio da nastavi da igra hrabro i napadački, preneli su danas britanski mediji.

Dvadesetjednogodišnji krilni napadač stigao je prošlog leta na Stamford Bridž iz Borusije Dortmund u transferu vrednom 52 miliona funti, ali u debitantskoj sezoni nije uspeo da ostavi značajniji trag.

"Rekao mi je da nastavim da budem pozitivan, da idem jedan na jedan, stvaram šanse i stalno pomeram svoje granice", rekao je Gitens, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Englez je naglasio da igrači imaju veliko poštovanje prema Alonsu zbog njegove bogate igračke karijere.

"Bio je vrhunski vezista. Kada sam igrao protiv njegovog Bajera iz Leverkuzena u Nemačkoj, bilo je zaista teško. Bili su pravi tim", rekao je Gitens, podsećajući da je Alonso u prvoj kompletnoj sezoni na klupi doneo Leverkuzenu titulu Bundeslige i Kup Nemačke.

Gitens smatra da će nova pojačanja dodatno podići kvalitet ekipe, posebno Morgan Rodžers, koji je u Čelsi stigao za rekordnih 117 miliona funti i sa kojim je svojevremeno igrao u omladinskoj školi Mančester sitija.

"On će podići nivo ekipe. Naša ambicija je da osvojimo sve", poručio je Gitens.

Mladi fudbaler se u međuvremenu oporavio od povrede zadnje lože zbog koje je propustio završnicu prošle sezone. Postigao je golove na prve dve pripremne utakmice pod vođstvom Alonsa protiv Kroulija i Bromlija, a kaže da je trenutno spreman oko 90 odsto.

"Bilo je teško jer mi je to bila prva povreda mišića u karijeri. Sada se osećam mnogo bolje. Želim da uspem u Čelsiju i pokažem ljudima šta mogu. Do sada sam pokazao samo delić svojih mogućnosti, ali verujem da će ova sezona biti uspešna", zaključio je Gitens.