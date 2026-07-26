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Marko Savić u ponedeljak dolazi na finalne pregovore sa Vojvodinom, saznaje "Mozzart sport"

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ako sve bude proteklo prema očekivanjima, strateg koji je od decembra prošle godine radio kao pomoćnik Slaviše Jokanovića u Al Nasru vraća se u Srbiju, gde je poslednje vodio ekipu Čukaričkog, a pre toga beležio zavidne rezultate sa Železničarom i Voždovcem.

Pre toga 42-godišnji Beograđanin radio je u Levadiji iz Talina, dok je u Crvenoj zvezdi u dva navrata bio trener u mlađim selekcijama. Postojali su kontakti i u prošlosti između perspektivnog stratega i novosadske Stare dame, konkretno pre dve godine u sezoni kada su Lale promenile četvoricu trenera, ali se kockice tada nisu poklopile.

Sve do sada, jer je teren spreman da Savić i zvanično preuzme Novosađane i sa njima krene da piše novu stranicu nakon odlaska Miroslava Tanjge sa mesta šefa struke.

Na gostovanju u Beogradu, protiv Crvene zvezde, ekipu je vodio Predrag Kandić, iz sistema kluba, a već od ponedeljka Vojvodina bi trebalo da ima novog trenera.