Zvezda savladala Vojvodinu.
SUPERLIGA SRBIJE
OVAKO JE ZVEZDA SAVLADALA VOJVODINU: Pogledajte najzanimljivije detalje sa Marakane
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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbi meču 2. kola Superlige Srbije.
Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Pogotke za Zvezdu postigli su Bukari u 15 Kostov u 19, i mladi Šarič u nadoknadi vremena.
Strelac za Vojvodinu Mulahusejnović bio je 32. minutu.
Pogledajte najzanimnljivije detalje sa ovog meča.
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