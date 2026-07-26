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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbi meču 2. kola Superlige Srbije.

Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pogotke za Zvezdu postigli su Bukari u 15 Kostov u 19, i mladi Šarič u nadoknadi vremena.

Strelac za Vojvodinu Mulahusejnović bio je 32. minutu.

Pogledajte najzanimnljivije detalje sa ovog meča.

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