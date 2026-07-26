U narednom kolu, Mladost će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati OFK Beograd
Fudbal
MIROLJUBIVO U LUČANIMA: Bez pogodaka u duelu Mladosti i Novog Pazara
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Fudbaleri lučanske Mladosti i Novog Pazara odigrali su večeras u Lučanima nerešeno 0:0, u drugom kolu Super lige Srbije.
U prvom kolu, Mladost je odigrala nerešeno protiv Radnika 1:1, dok je Novi Pazar pobedio Radnički 1923 1:0.
U narednom kolu, Mladost će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati OFK Beograd.
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