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 Fudbaleri lučanske Mladosti i Novog Pazara odigrali su večeras u Lučanima nerešeno 0:0, u drugom kolu Super lige Srbije.

U prvom kolu, Mladost je odigrala nerešeno protiv Radnika 1:1, dok je Novi Pazar pobedio Radnički 1923 1:0.

U narednom kolu, Mladost će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati OFK Beograd.

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