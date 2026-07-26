Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je večeras da je zadovoljan reakcijom svoje ekipe nakon izjednačujućeg gola Mačve i ocenio da su crno-beli zasluženo stigli do pobede.

"Zadovoljan sam reakcijom mojih igrača posle primljenog gola za 1:1. Pritiskali smo, napadali i na kraju zasluženo slavili", rekao je trener Partizana za TV Arena sport.

Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je večeras na gostujućem terenu u Šapcu pobedio Mačvu 3:1, u drugom kolu Super lige Srbije.

Strateg Mačve Nemanja Glušica čestitao je svojim igračima na dobroj partiji, ali je istakao da je isključenje bilo presudan trenutak utakmice.

"Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, čestitam momcima na prikazanom. Ponosan sam na njih. Do crvenog kartona bili smo bolji na terenu i kontrolisali dešavanja. U trenutku kada smo primili drugi gol utakmica je praktično rešena. Čestitam Partizanu na pobedi, ali i mojim igračima. I dalje stojim pri tome da je crveni karton prelomio utakmicu", rekao je Glušica.

Mačva je od 53. minuta igrala sa igračem manje, poto je direktan crveni karton dobio Boško Vraštanović.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN SE MUČIO, PA U FINIŠU SLOMIO OTPOR MAČVE: Saša Ilić zabeležio prvenac u prvenstvu Srbije
MACVA-PARTIZAN_19.JPG
FudbalMIROLJUBIVO U LUČANIMA: Bez pogodaka u duelu Mladosti i Novog Pazara
FK Mladost, FK Novi Pazar, Super liga Srbije
FudbalOVAKO JE ZVEZDA SAVLADALA VOJVODINU: Pogledajte najzanimljivije detalje sa Marakane
zvezda-vojvodina-8787176.JPG
FudbalZVEZDA SRUŠILA VOJVODINU VELIKOM DERBIJU: Goleada na Marakani, nova trojka šampiona
zvezda-vojvodina-8787175.JPG

00:34
Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir