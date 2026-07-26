Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je večeras da je zadovoljan reakcijom svoje ekipe nakon izjednačujućeg gola Mačve i ocenio da su crno-beli zasluženo stigli do pobede.

"Zadovoljan sam reakcijom mojih igrača posle primljenog gola za 1:1. Pritiskali smo, napadali i na kraju zasluženo slavili", rekao je trener Partizana za TV Arena sport.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Strateg Mačve Nemanja Glušica čestitao je svojim igračima na dobroj partiji, ali je istakao da je isključenje bilo presudan trenutak utakmice.

"Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, čestitam momcima na prikazanom. Ponosan sam na njih. Do crvenog kartona bili smo bolji na terenu i kontrolisali dešavanja. U trenutku kada smo primili drugi gol utakmica je praktično rešena. Čestitam Partizanu na pobedi, ali i mojim igračima. I dalje stojim pri tome da je crveni karton prelomio utakmicu", rekao je Glušica.

Mačva je od 53. minuta igrala sa igračem manje, poto je direktan crveni karton dobio Boško Vraštanović.