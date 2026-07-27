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Strelci za Partizan bili su Ibrahim Zubairu u 10, Demba Sek u 88. i Šaka Traore u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Mačvu postigao je Milan Vidakov u 59. minutu.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je meč prelomio praktično u finišu meča kada je Demba Sek postigao gol. Toj situaciji prethodio je zanimljiv detalj. Sudija Lazar Lukić nije dozvolio fudbaleru Mačve Nikoli Lainoviću da uđe u igru.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu, moram da pohvalim momke za sve. U nekim momentima smo izgubili utakmicu zbog neiskustva. Do crvenog smo bili bolji rival na terenu, pokazali smo više. Dobili smo crveni karton sasvim zasluženo. U trenutku kada smo primili drugi gol imali smo čak dva igrača manje. Igrač je zakasnio da izađe 2,3 sekunde, svaka čast ako će se to poštovati u narednom periodu. Čestitam Partizanu i igračima na pobedi", rekao je trener Mačve Nemanja Glušica za TV Arena Sport.

O čemu se tačno radi? Mačva je u tom trenutku igrala sa desetoricom zbog isključenja Vraštanovića.

U 87. minutu domaći tim je vršio dvostruku izmenu, pa je umesto Đorđića ušao Delibašić, a umesto Abdulahija je trebao da uđe Lainović. Međutim, Abdulahi je odugovlačio sa izlaskom i nije izašao za 10 sekundi, po novom "mundijalskom" pravilu. Nova pravila su jasna - ukoliko igrač troši previše vremena na izlazak iz igre, njegova zamena ne može da uđe na teren tokom narednog minuta. Sudija Lazar Lukić se ovde striktno držao pravila čiju smo primenu prvo videli na Svetskom prvenstvu, a rezervista Lainović je sa mesta pored terena gledao kako njegov tim kapitulira po drugi put na meču.