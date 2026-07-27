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Ubedljiva pobeda Austrije iz Beča nad Viner Sport Klubom (5:0) ostala je u potpunoj senci horor povrede Aleksandra Dragovića.

Austrija iz Beča je rutinski pregazila Viner Sport Klub sa 5:0 u prvom kolu Kupa Austrije, a utakmicu je obeležila jeziva povreda bivšeg kapitena Crvene zvezde zbog koje je na stadionu na trenutak zavladao potpuni muk.

Sve se dogodilo u 20. minutu. Posle kornera domaćeg tima Dragović je uspeo da izbaci loptu glavom, ali ga je u istom trenutku protivnički fudbaler Abazović laktom snažno udario u potiljak. Defanzivac Austrije se srušio na zemlju i nekoliko sekundi nepomično ležao, dok je iz rane obilno krvario, zbog čega je na stadionu zavladao potpuni muk.

Lekarski tim je odmah utrčao na teren, a prekid je potrajao nekoliko minuta. Dragović nije mogao sam da napusti teren, pa su ga lekari izneli, dok je vidno ošamućen teturao i uz njihovu pomoć otišao ka tunelu, gde mu je rana ušivena.

Trener Austrije Štefan Helm odmah posle utakmice pokušao je da umiri javnost rekavši da je Dragović zadobio posekotinu na zadnjem delu glave i da povreda, prema prvim informacijama, "ne izgleda toliko ozbiljno". Ipak, naknadni pregledi u bolnici pokazali su da je iskusni defanzivac pretrpeo blaži potres mozga, što znači da ga očekuje oporavak i obavezni medicinski protokol pre povratka na teren.

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Dragović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Nenad Kostić

U senci dramatične povrede ostala je ubedljiva pobeda Austrije. Bečki klub je rutinski izborio plasman u narednu rundu Kupa, a het-trik je postigao Johanes Egestajn, dok su se u strelce upisali još Sanel Šaljić i Hasan Dešišku.