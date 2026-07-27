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Slavko Vinčić (46) stavio je tačku na jednu od najuspešnijih sudijskih karijera i to na način o kojem sanja gotovo svaki arbitar.

Slovenački sudija odlučio je da ode u penziju samo nekoliko dana nakon što je delio pravdu u finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, čime je poslednju utakmicu u karijeri odradio na najvećoj mogućoj sceni.

Vinčić je tako postao prvi Slovenac koji je sudio finale Mundijala, a njegov nastup dobio je brojne pohvale. Slovenački mediji ističu da je finale odradio "sa odličnom ocenom", dok je Međunarodni institut za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS) upravo njega proglasio najboljim sudijom prvenstva.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Tokom bogate karijere Vinčić je vodio najveće evropske utakmice, uključujući finale Lige šampiona 2024. i finale Lige Evrope 2022, a kruna svega bilo je upravo finale Mundijala u Nju Džerziju između Španije i Argentine.

Posle poslednjeg zvižduka na Svetskom prvenstvu odlučio je da spusti zavesu i završi karijeru, ostavljajući iza sebe istorijski trag kao jedan od najcenjenijih evropskih arbitara svoje generacije.