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Andrea Pirlo je od potencijalnog spasioca italijanskog fudbala postao čovek zbog kojeg se u Rimu vodi velika rasprava!

Legendarni vezista bio je jedan od glavnih kandidata za mesto selektora Italije, ali je njegov dolazak na klupu "azura" iznenada zakomplikovan – i to zbog ugovora koji nema mnogo veze sa fudbalom.

Problem je nastao zbog Pirlove saradnje sa ruskom kladioničarskom kompanijom "Fonbet", za koju bivši as Milana i Juventusa radi kao globalni ambasador. Upravo ta veza izazvala je žestoke reakcije u Italiji, a pojedini političari i ljudi iz fudbala otvoreno su se usprotivili njegovom imenovanju.

1/7 Vidi galeriju Kandidat za selektora Italije - Andrea Pirlo Foto: Nenad Kostić, Profimedia, EPA/LUCA ZENNARO

Posebnu buru izazvao je Pirlov odlazak u Moskvu na promotivni događaj Fonbeta. Njegovo pojavljivanje u Rusiji u trenutku kada su političke tenzije i dalje ogromne postalo je glavna tema italijanskih medija.

Iako Pirlo tvrdi da je njegov odnos sa kompanijom isključivo poslovne prirode i bez političke pozadine, kritičari smatraju da bi selektor Italije morao da bude mnogo oprezniji sa takvim vezama.

Situacija je toliko uzburkala javnost da je, prema navodima medija, dovedeno u pitanje da li će Pirlo uopšte naslediti selektorsku funkciju. U priču se uključila i politika, a pritisak na čelnike italijanskog saveza sve je veći.

Pirlo je trebalo da bude simbol novog početka Italije posle turbulentnog perioda, ali sada se umesto taktike, formacije i fudbala priča o ugovorima, diplomatiji i politici.