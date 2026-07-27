SKANDAL TRESE ITALIJU! Pirlo bio na korak od klupe Azura, a onda je otkrivena RUSKA VEZA! Isplivao ugovor koji je izazvao politički zemljotres!
Andrea Pirlo je od potencijalnog spasioca italijanskog fudbala postao čovek zbog kojeg se u Rimu vodi velika rasprava!
Legendarni vezista bio je jedan od glavnih kandidata za mesto selektora Italije, ali je njegov dolazak na klupu "azura" iznenada zakomplikovan – i to zbog ugovora koji nema mnogo veze sa fudbalom.
Problem je nastao zbog Pirlove saradnje sa ruskom kladioničarskom kompanijom "Fonbet", za koju bivši as Milana i Juventusa radi kao globalni ambasador. Upravo ta veza izazvala je žestoke reakcije u Italiji, a pojedini političari i ljudi iz fudbala otvoreno su se usprotivili njegovom imenovanju.
Posebnu buru izazvao je Pirlov odlazak u Moskvu na promotivni događaj Fonbeta. Njegovo pojavljivanje u Rusiji u trenutku kada su političke tenzije i dalje ogromne postalo je glavna tema italijanskih medija.
Iako Pirlo tvrdi da je njegov odnos sa kompanijom isključivo poslovne prirode i bez političke pozadine, kritičari smatraju da bi selektor Italije morao da bude mnogo oprezniji sa takvim vezama.
Situacija je toliko uzburkala javnost da je, prema navodima medija, dovedeno u pitanje da li će Pirlo uopšte naslediti selektorsku funkciju. U priču se uključila i politika, a pritisak na čelnike italijanskog saveza sve je veći.
Pirlo je trebalo da bude simbol novog početka Italije posle turbulentnog perioda, ali sada se umesto taktike, formacije i fudbala priča o ugovorima, diplomatiji i politici.