Kazujoši Mijura ne prestaje da pomera granice i obara rekorde koje je sam postavio.
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NAJSTARIJI PROFESIONALNI FUDBALER NA SVETU POSTIGAO GOL! Dekica pravi čuda četiri decenije nakon što je započeo karijeru!
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Najstariji profesionalni fudbaler na svetu je postigao prvi gol posle četiri godine.
Kazujoši Mijura je odavno poznat u svetu kao najstariji fudbaler, ali iz sezone u sezonu on pomera granice.
Sada ima 59 godina, a postigao je svoj prvi gol posle četiri godine.
Kazujoši Mijura Foto: SUB/Kyodo News, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia
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Mijura je član Jokohame, ali je trenutno na pozajmici u Fukušima junajtedu koji se takmiči u trećoj japanskoj ligi.
Na utakmici Fukušime protiv šestoligaša Ivaki Furukave koja je završena rezultatom 7:0 u okviru Carskog kupa, Mijura je postigao peti gol.
Karijeru je počeo davne 1986. godine u brazilskom Santosu, a 40 godina kasnije i dalje je na terenu.
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