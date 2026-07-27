Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najstariji profesionalni fudbaler na svetu je postigao prvi gol posle četiri godine.

Kazujoši Mijura je odavno poznat u svetu kao najstariji fudbaler, ali iz sezone u sezonu on pomera granice.

Sada ima 59 godina, a postigao je svoj prvi gol posle četiri godine.

1/10 Vidi galeriju Kazujoši Mijura Foto: SUB/Kyodo News, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Mijura je član Jokohame, ali je trenutno na pozajmici u Fukušima junajtedu koji se takmiči u trećoj japanskoj ligi.

Na utakmici Fukušime protiv šestoligaša Ivaki Furukave koja je završena rezultatom 7:0 u okviru Carskog kupa, Mijura je postigao peti gol.

Karijeru je počeo davne 1986. godine u brazilskom Santosu, a 40 godina kasnije i dalje je na terenu.

Bonus video: