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Nenad Lalatović, uspešni srpski trener, gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", u kojoj je prvi put potpuno otvorio dušu i ispričao priče koje do sada nikada nije javno podelio. Premijeru možete pratiti u sredu od 20 časova na YouTube kanalu Kurira.

U iskrenom i emotivnom razgovoru sa Ivanom Martinović, Lalatović govori o najbolnijem periodu svog života, smrti majke koja je na njega ostavila neizbrisiv trag, ali i o uvredama koje su godinama bile upućivane njegovoj deci i porodici.

Otkrio je i brojne do sada nepoznate detalje iz perioda kada je bio trener Crvene zvezde, govorio o pritiscima, ljudima koji su ga razočarali, ali i o stvarima koje je godinama čuvao samo za sebe.

Bez zadrške, iskreno i emotivno, Lalatović je pokazao svoju stranu koju javnost retko ima priliku da vidi.

Ne propustite novu epizodu Kurirovog podkasta "1 na 1", koja će sigurno izazvati veliku pažnju i brojne reakcije.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Druga epizoda: Sreda, 29. u 20:00h.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite drugu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!

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Gurović Izvor: Kurir