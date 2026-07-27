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Futsal klub Crvena zvezda nastavlja sa pojačanjima.

1/6 Vidi galeriju Željko Arsić pojačao Crvenu zvezdu Foto: KMF Crvena zvezda

Arsić je dete Crvene zvezde i prošao je sve mlađe kategorije fudbalskog kluba, te je važio za velikog talenta. U nedelju, 26. jula, proslavio je 29. rođendan, a tokom fudbalske karijere igrao je za IMT u više navrata, Bačku, Borac iz Sakula, Budućnost iz Dobanovaca, Rad, Stepojevac i Ušće. Takođe, Željko Arsić bio je deo KMF Crvena zvezda, ali je odigrao svega nekoliko utakmica, a sada će se od samog starta priprema priključiti četi Zorana Žigića Mikija Kapela i biće ozbiljno pojačanje.

Kakav je Željko Arsić igrač? Kada je dobio nagradu za najboljeg igrača nedavno završenog turnira u bloku 38, spiker Ilija Ilić je biranim rečima opisao šta je video.

- Leva noga, često sam rekao kao Mesi! Magiju koju on ima u levoj nozi, voleo bi bilo ko da ima u bilo čemu što radi - rekao je Ilija Ilić i, po mišljenju mnogih, apsolutno je pogodio!

01:51 Futsal klub Crvena zvezda predstavio Željka Arsića Izvor: KMF Crvena zvezda

Po zvaničnom predstavljanju u Crvenoj zvezdi, Željko Arsić nije krio zadovoljstvo.

- Utisci su fenomenalni. Zvezda mi je uvek u srcu, da li je veliki ili mali fudbal u pitanju, apsolutno je nebitno, samo da je Zvezda! Presrećan sam i jedva čekam početak priprema! Nadam se da ću opravdati očekivanja. Mnogi su želeli da se ovo desi, i ja sa njima, i jedva čekam da od početka krenem pripreme i sezonu. Želim samo da osvojimo tu titulu - istakao je Arsić, pa dodao da je veliki uticaj na njegovu odluku da se posveti futsalu imala njegova porodica:

- Veliki uticaj na ovu odluku imala je moja porodica, posebno moj brat. Moj tata više nije tu, ali znam da me gleda odozgo i da je želeo da se ovo desi. Moja majka i devojka su uticale na ovu odluku takođe i dale su mi veliku podršku! Jedva čekam da sve počne!

Za kraj, imao je poruku i za navijače.

- Navijači mogu da očekuju borbu za svaku loptu. Nadam se da ću pomoći ekipi golovima i asistencijama, kao i mojim driblinzima. Nadam se da ću dizati publiku na noge, kao što svi očekuju od mene!

Podsetimo, Crvena zvezda će naredne sezone igrati u Prvoj futsal ligi Srbije gde će uz njih biti još i Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.

Za kraj, pogledajte i jednu od minijatura Željka Arsića, sa finalnog meča turnira u Sremskoj Mitrovici svojovremeno...

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