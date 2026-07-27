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Nakon što su propale ideje da Pep Gvardiola ili Karlo Anćeloti postanu selektori Italije, prvi favorit je postao Andrea Pirlo.

Međutim, angažman je ugrožen zbog toga što je nekima u Italiji zasmetao ugovor koji čuveni fudbaler ima sa jednom ruskom kladioničarskom kompanijom.

Pirlo je globalni ambasador kompanije, a to se ne dopada mnogima, pa su se pojedini političari i ljudi iz fudbala usprotivili mogućnosti da on postane selektor.

Zbog svega je čuveni as odlučio da se oglasi.

"Poslednjih dana sam sa velikom gorčinom svedočio debati koja se razvila oko mog imena i mogućnosti da budem glavni selektor italijanske reprezentacije.

Iz poštovanja prema institucijama, Federaciji i svima koji su u to uključeni, odlučio sam da do sada ćutim. Međutim, smatram da je moja dužnost da razjasnim određene aspekte.

1/7 Vidi galeriju Kandidat za selektora Italije - Andrea Pirlo Foto: Nenad Kostić, Profimedia, EPA/LUCA ZENNARO

Tokom svoje karijere, prvo kao igrač, a sada kao trener, uvek sam svoje aktivnosti obavljao u potpunosti u skladu sa zakonima zemalja u kojima sam radio i ugovorima koje sam potpisao. Profesionalna saradnja u centru nedavne kontroverze nastala je u kontekstu moje karijere u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i isključivo je komercijalne i sportske prirode.

Pripisivanje političkog značaja ovoj saradnji znači pripisivanje meni uverenja koja nikada nisam izrazio i koja nisu moja.

Želeo bih da se zahvalim Maldiniju i Leonardu na poštovanju i poverenju koje su mi ukazali. Svestan sam njihove stručnosti, profesionalizma i ljubavi koju su uvek posvećivali italijanskom fudbalu.

Žao mi je što je jedna sportska odluka brzo uvučena u javnu debatu koja mi je na kraju pripisala značenja i namere koje nisu moje.

Moja ljubav prema Italiji ne zavisi od pozicije. Ona je deo moje istorije, mog identiteta i uvek će biti sa mnom", poručio je Pirlo.

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