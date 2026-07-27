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Žoze Murinjo odmah pokazao ko je gazda u Realu! Prvi potez Portugalca izazvao buru, a na udaru se našla velika zvezda!

Kako prenose tamošnji mediji, "Posebni" je navodno obavio razgovor sa Eduardom Kamavingom i saopštio mu da u narednoj sezoni ne može da očekuje veliku minutažu niti status jednog od glavnih igrača ekipe.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Francuski vezista, koji je godinama važio za jednog od najvećih bisera "kraljevskog kluba", navodno nije među fudbalerima na koje Murinjo planira da se osloni kao na standardne prvotimce. Portugalac želi drugačiji profil veznog igrača i otvorio je pitanje budućnosti jednog od najskupljih mladih asova Reala.

Kamavinga Foto: Guillermo Martinez / Alamy / Profimedia

Kamavinga je prethodnih sezona često bio jedan od najvažnijih igrača madridskog giganta, ali mu je status promenjen dolaskom novih ideja i zahteva novog trenera.

Ipak, problem za sve zainteresovane klubove jeste što Francuz navodno nema nameru da napusti Madrid. Prema informacijama koje kruže, Kamavinga želi da se bori za mesto u timu i dokaže Murinju da zaslužuje veću ulogu.