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Brazilac je nedavno bio na naslovnim stranama zbog sumnji da je propustio utakmicu svog utakmica zbog učešća na turniru u pokeru.

Ispostavilo se da se radilo o odmoru zbog povrede, a Nejmar je odlučio da odgovori na kritike na utakmici Santosa protiv Šapekoensea u 20. kolu brazilskog prvenstva.

Nejmar je postigao gol za vođsto, a proslavom je izazvao brojne reakcije. On je prvo stavio ruke na uši stavljajući do znanja da ga ne zanimaju kritike, a nakon toga je gestom deljenja karata potvrdio na koga se njegova poruka odnosi.

Međutim, veći problem predstavlja ono što je Brazilac uradio u svlačionici.

Nejmar je navodno vređao dvojicu mlađih saigrača Gabrijela Bontempa i Žoaa Ananiasua.

"Sagovornici brazilskog lista tvrde da su kritike mladim igračima prešle granicu onoga što se smatra normalnim u svlačionici. To se posebno odnosi na situaciju u kojoj je Gabrijela Bontempa nazvao 'govnom' i sarkastično mu poručio da će se iduće godine u Seriji B opet sresti sa Šapekoenseom, poslednjom ekipom prvenstva", piše "Globo".

1/7 Vidi galeriju Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Bontempo je poručio da je incident bio samo "opšte upozorenje", bez uvreda od strane Brazilca.

Žoao Ananijas je negirao incident sa Nejmarom, ali je potvrdio da je bilo kritika. Uprava Santosa je odlučila da održi sastanak povodom situacije i istraživanja detalja incidenta.

"Čini se da Nejmar previše traži od mladih igrača u timu. Prošle godine, Dejvid Vašington je dobio oštre kritike od broja 10 u svlačionici i, prema rečima onih koji su svedočili sceni, napadač, koji je sada u Čelsiju, plakao je. U prvoj polovini ove godine, tokom treninga, Nejmar je ošamario Robinja Juniora nakon što se osetio nepoštovanim tokom jedne akcije. Incident se dogodio van trening centra, a mladi igrač je podneo vansudsku prijavu klubu zbog agresije. Nejmar se kasnije javno izvinio svom saigraču".

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