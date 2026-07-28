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Trener Čelsija Ćabi Alonso izjavio je da ima plan kako da upari Morgana Rodžersa sa Kolom Palmerom i istakao da veruje da će rekordno klupsko pojačanje imati "trenutni uticaj".

"Na toj poziciji nam je bio potreban važan igrač i siguran sam da nije bilo mnogo boljih opcija od Rodžersa. Potrebni su vam igrači koji mogu da ostvare taj skoro trenutni uticaj i siguran sam da Morganu neće trebati mnogo vremena da se prilagodi klubu, sistemu i svojim saigračima", rekao je Alonso, prenosi danas Bi-Bi-Si.

"To je i bila ideja, da dovedemo vrhunskog igrača, a Morgan je jedan od njih", dodao je on.

Rodžers je postao najskuplji britanski igrač svih vremena kada je prošle nedelje prešao iz Aston Vile na Stamford Bridž za 117 miliona funti.

Ovaj 24-godišnji fudbaler je na odmoru nakon što je igrao za Englesku na Svetskom prvenstvu, dok je Čelsi započeo svoju predsezonsku turneju u Sidneju.

Rodžers je potpisao šestogodišnji ugovor sa Čelsijem, uz opciju produžetka za još jednu godinu.

Alonso je insistirao da će on biti spreman, uprkos tome što još nije učestvovao u predsezonskim treninzima i naveo da veruje da će biti kompatibilan sa kolegom iz reprezentacije Engleske, Palmerom.

Njih dvojica opisuju jedan drugog kao "najbolje prijatelje u fudbalu", a Rodžers je izjavio da bi voleli da igraju zajedno.

"Imam plan. Imam ideju. Vidim da se dobro uklapaju. Potrebna nam je dobra kombinacija. Ako pronađemo pravi balans i postavimo te posebne igrače na prave pozicije, uz dobru kontrolu, onda ćemo biti konkurentniji i sa loptom i bez nje", kazao je Alonso.