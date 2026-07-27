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Svi iskreni ljubitelji fudbala u Srbiji dobro pamte Predraga Luku - neumornog ofanzivca koji je svojim igrama u Radu i Partizanu ostavio dubok trag u domaćem šampionatu. Nakon što je sa crno-belima podigao dva pehara namenjena prvaku države, momak iz Požarevca se vratio tamo gde je sve počelo.

1/9 Vidi galeriju Predrag Luka Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Saša Pavlić, Partizan.rs

Danas, daleko od reflektora elitnog ranga, Luka fudbal igra čisto "za dušu" u dresu svog Mladog Radnika. Ipak, u rodnom gradu doživljava trenutke koji natkriljuju čak i najveće uspehe u karijeri - deli svlačionicu i teren sa svojim osamnaestogodišnjim sinom Todorom.

Da je reč o uigranom tandemu, otac i sin su potvrdili i na startu priprema za novu sezonu Zone Dunav. Mladi Radnik je u prijateljskom odmeravanju snaga savladao Kolarac iz Kolara ubedljivim rezultatom 4:0, a posebnu draž ovoj pobedi dala je upravo činjenica da su Predrag i Todor ponovo vojevali bitke zajedno na travnatom tepihu.

"Snovi se ostvaruju, ali igrati sa sinom je nešto posebno"

U nedavnom intervjuu za zvanični sajt Super lige Srbije, iskusni fudbaler se osvrnuo na svoju bogatu karijeru, ne skrivajući ponos zbog svega što je postigao, ali i zbog trenutaka koje sada proživljava.

"Kada pogledam svoj put od Požarevca do Partizana, mogu da kažem da sam izuzetno ponosan. Nije bilo lako doći do tog nivoa - iza svega stoje godine rada, odricanja, discipline i vere u sebe. Ostvario sam san koji ima većina dece kada prvi put šutne loptu. Dvostruka titula sa Partizanom je nešto što ostaje za ceo život i što mi niko ne može oduzeti", istakao je Luka.

Ipak, uz zahvalnost trenerima, saigračima i porodici koja mu je uvek bila vetar u leđa, Luka naglašava da posebnu emociju nosi trenutak u kom se nalazi danas:

"Ako moram da izdvojim momente na koje sam najponosniji, uz dolazak u Hram fudbala i šampionske pehare, to je definitivno prilika da danas u Mladom Radniku delim teren sa svojim sinom. To je uspomena koja nema cenu i potvrda da se svaki korak na ovom putu isplatio."

Priča Predraga Luke ostaje kao sjajna insipracija i motivacija za sve mlade igrače koji tek krče svoj put - dokaz da se strpljenje, rad i ljubav prema igri na kraju uvek višestruko vrate.

Kako izgledaju Predrag i Todor Luka zajedno možete pogledati OVDE.

Kurir Sport / Telegraf

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