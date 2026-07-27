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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3:1 u okviru drugog kola Super lige Srbije, ali je duel na Marakani imao i posebnu, emotivnu dimenziju za ljubitelje fudbala u Bačkom Jarku.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, kapiteni oba kluba na ovom meču, Mirko Ivanić i Dejan Zukić, potekli su iz istog mesta i napravili prve fudbalske korake u lokalnom klubu Mladost iz Bačkog Jarka. Odatle su preko Vojvodine izgradili uspešne karijere i stigli do evropskih scenskih reflektora.

Rivalstvo na terenu potaknulo je i njihov matični klub da se oglasi dirljivom porukom putem društvenih mreža.

"Mladost iz Bačkog Jarka ponosna je na igrače koji su ponikli u našem klubu, a danas su vrhunski fudbaleri i kapiteni najvećih srpskih klubova, Mirka Ivanića i Dejana Zukića. Kao sportski rivali našli su se na suprotnim stranama u utakmici drugog kola Super lige Srbije. Za nas su obojica veliki šampioni i najlepši dokaz da se u Mladosti stvaraju ne samo dobri fudbaleri, već i dobri ljudi."

Iz kluba su poručili da vrata Mladosti ostaju uvek otvorena za njihove najpoznatije izdanke.

"Želimo Mirku i Dejanu mnogo uspeha. Od Livadice do najvećih srpskih stadiona - naš klub će uvek biti njihova prva fudbalska kuća", stoji u objavi člana Srpske lige Vojvodina.

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