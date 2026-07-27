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Bio je golman kakav se jednom rađa. Branio je nemoguće, davao spektakularne golove iz slobodnih udaraca, osvajao trofeje i bio idol čitave nacije. A onda je fudbal zamenio političkom arenom i počeo da puni naslovne strane skandalima.

Ovo je priča o Hoseu Luisu Čilavertu – čoveku koji nikada nije znao da bude samo običan fudbaler.

Hose Luis Čilavert rođen je 27. jula 1965. godine u paragvajskom gradu Lukue, a njegov životni put nije bio nimalo lak. Od dečaka koji je odrastao daleko od luksuza došao je do statusa jedne od najvećih fudbalskih ikona Južne Amerike.

Ali Čilavert nije bio običan golman.

On nije samo branio – on je rešavao utakmice.

1/7 Vidi galeriju Legendarni golman -Hose Luis Čilavert Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Čudo od golmana

Dok su drugi čuvari mreže čekali da zaustave protivnike, Čilavert je odlazio na drugu stranu terena da postigne gol.

Bio je specijalista za slobodne udarce i penale, a tokom karijere postigao je desetine pogodaka i ostao jedan od najefikasnijih golmana u istoriji fudbala.

Najveći trag ostavio je u Argentini, posebno u dresu Veleza iz Buenos Ajresa, gde je postao legenda kluba. Sa Velezom je osvojio Kopa Libertadores i Interkontinentalni kup, a godinama je bio simbol ekipe.

Branio je i za reprezentaciju Paragvaja, sa kojom je nastupao na Mundijalima 1998. i 2002. godine.

Ali koliko god da je bio veliki na terenu, toliko je bio eksplozivan van njega.

Buran temperament

Čilavert nikada nije bio fudbaler koji ćuti.

Sukobi, provokacije i oštre izjave pratili su ga gotovo čitavu karijeru. Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se 2001. godine kada je pljunuo Brazilca Roberta Karlosa tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, nakon čega je kažnjen suspenzijom.

To nije bio jedini skandal.

Strani mediji su godinama pisali o njegovim sukobima sa protivnicima, trenerima, novinarima i fudbalskim funkcionerima. Bio je čovek koji je uvek govorio ono što misli – bez obzira na posledice.

Za jedne je bio hrabar čovek koji se nije plašio nikoga. Za druge – igrač čiji je temperament često pravio probleme.

Skandali o kojima se pričalo: Pljunuo Robeta Karlosa

Ovo je incident po kojem ga ceo svet pamti.

Posle kvalifikacione utakmice Brazil – Paragvaj 2001. godine, Čilavert je pljunuo Roberta Karlosa pravo u lice, što je izazvalo opštu tuču na terenu. FIFA ga je suspendovala na četiri utakmice (kasnije smanjeno na tri), zbog čega je propustio prvi meč Paragvaja na Mundijalu 2002.

Čilavert je kasnije tvrdio da je reagovao jer ga je Roberto Karlos tokom utakmice više puta vređao nazivajući ga "Indijancem" i provocirao nepristojnim gestovima.

Tuča sa Aspriljom

Tokom kvalifikacija za Mundijal 1998. godine ušao je u fizički obračun sa legendarnim Kolumbijcem Faustinom Aspriljom.

Pesnice su sevale na terenu, a Čilavert je zbog incidenta suspendovan na četiri utakmice.

Udario Maradonu

Godinama kruže priče da je tokom jedne utakmice udario Dijega Maradonu, a taj incident dodatno je učvrstio njegovu reputaciju igrača koji nikome nije ostajao dužan.

Uslovna zatvorska kazna

Jedan od najmanje poznatih detalja.

Tokom karijere dobio je uslovnu zatvorsku kaznu zbog napada na fizioterapeuta.

Izbačen sa prenosa Kopa Amerike

Posle igračke karijere radio je kao TV analitičar.

Međutim, tokom Kopa Amerike smenjen je iz televizijskog prenosa pošto je u programu uživo predsednika CONMEBOL-a Alehandra Domingeza nazvao korumpiranim.

Skandalozne izjave

Poslednjih godina ponovo je dospeo u centar pažnje zbog niza izjava koje su izazvale burne reakcije.

Francuski L'Ékip ga je ove godine opisao kao bivšu ikonu čiju su posleratnu karijeru obeležili "rasistički ispadi, homofobne izjave i neuspešna politička karijera", navodeći da je više puta izazvao osude javnosti zbog objava na društvenim mrežama.

Politika

Kada je 2004. završio karijeru, Čilavert nije izabrao miran život daleko od javnosti.

Ušao je u politiku i najavio ambiciju da jednog dana postane predsednik Paragvaja. Njegovo ime i dalje je imalo ogromnu težinu u zemlji, ali politički put nije bio ni približno uspešan kao fudbalski.

Kandidovao se za predsednika Paragvaja, ali nije uspeo da napravi veliki rezultat. Njegov prelazak iz fudbala u politiku mnogi su videli kao pokušaj da iskoristi ogromnu popularnost koju je stekao kao sportska legenda.

Ikona koja je podelila javnost

Čilavert je poslednjih godina često dospevao u centar pažnje zbog svojih izjava na društvenim mrežama i u medijima.

Njegovi komentari o fudbalu i društvenim temama izazivali su brojne polemike, a pojedini strani mediji su pisali da je nekadašnji heroj Paragvaja postao figura koja više privlači pažnju kontroverzama nego sportskim podvizima.

Ipak, niko mu ne može oduzeti ono što je uradio na terenu.

Bio je golman koji je pomerio granice, čovek koji je dokazao da i poslednji igrač na terenu može da bude heroj.

Hose Luis Čilavert prošao je put kakav nema mnogo sportista.

Od skromnog detinjstva, preko statusa jednog od najboljih golmana sveta, golova iz slobodnjaka, trofeja i Mundijala – do političkih ambicija i brojnih kontroverzi.

Neki ga pamte kao genijalca među stativama. Drugi kao čoveka koji je uvek bio spreman da zapali javnost.

Ali jedno je sigurno – fudbal nikada nije imao golmana poput Čilaverta.