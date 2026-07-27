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Na Prvenstvu Evrope u fudbalu 7, koje je održano u Rimu, reprezentacija Srbije, za koju su nastupali Napretkovi bivši igrači, a danas treneri, Josip Projić i Bratislav Punoševac, osvojila je treće mesto. U polufinalu je bolja bila Italija.

Srbija osvojila bronzu u fudbalu 7 u Rimu.jpg
Foto: FK Napredak

- Odlično smo odigrali u grupi, pobedili sve tri utakmice i ostvarili primaran cilj , plasman u polufinale. Protiv Italije, više nismo mogli, ali je bila čast deliti teren sa Alesandrom Florencijem, bivšim reprezentativcem Italije, igračem Rome, Milana, PSŽ-a... Upravo zbog toga, bronzane medalje imaju zlatni odsjaj, a ovaj uspeh svakako će doprineti i popularizaciji fudbala 7 u našoj zemlji, istakao je Josip Projić po povratku iz Italije.

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