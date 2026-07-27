ŽESTOK SUKOB DVA EVROPSKA VELIKANA! Real "ukrao" PSŽ-u fudbalera od preko 100 miliona evra! Ekspresno stigla reakcija iz Pariza
Čini se da je Real Madrid je završio veliki transfer supertalentovanog krilnog napadača Jana Diomandea (19) iz Lajpciga i tako ga je bukvalno "ukrao" šampionu Evrope Pari Sen Žermenom, koji je imao sve završeno oko dovođenja ovog igrača.
Real i Lajpcig su juče postigli dogovor, a odšteta reprezentativca Obale Slonovače iznosiće više od 100.000.000 evra.
Diomande bi ugovor sa Realom trebalo da potpiše tokom ove sedmice.
Pari Sen Žermen je jako nezadovoljan raspletom cele ove priče, pa su iz redova francuskog kluba poručili da "neće dati da se uvuku u inflacijske i manipulativne igre".
Ovo bi mogao da bude početak novog sukoba na relaciji PSŽ - Real Madrid.
Do prethodnog je došlo zbog Kilijana Embapea, koji je na kraju uspeo da ode u Real, ali od tada je PSŽ započeo svoju surovu dominaciju evropskim fudbalom i dva puta zaredom je osvojio Ligu šampiona.
Kurir sport/sportske.net
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