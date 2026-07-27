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Čini se da je Real Madrid je završio veliki transfer supertalentovanog krilnog napadača Jana Diomandea (19) iz Lajpciga i tako ga je bukvalno "ukrao" šampionu Evrope Pari Sen Žermenom, koji je imao sve završeno oko dovođenja ovog igrača.

Real i Lajpcig su juče postigli dogovor, a odšteta reprezentativca Obale Slonovače iznosiće više od 100.000.000 evra.

Diomande bi ugovor sa Realom trebalo da potpiše tokom ove sedmice.

Jan Diomande Foto: Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Pari Sen Žermen je jako nezadovoljan raspletom cele ove priče, pa su iz redova francuskog kluba poručili da "neće dati da se uvuku u inflacijske i manipulativne igre".

Ovo bi mogao da bude početak novog sukoba na relaciji PSŽ - Real Madrid.

Do prethodnog je došlo zbog Kilijana Embapea, koji je na kraju uspeo da ode u Real, ali od tada je PSŽ započeo svoju surovu dominaciju evropskim fudbalom i dva puta zaredom je osvojio Ligu šampiona.

Kurir sport/sportske.net

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