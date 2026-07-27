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Fudbalski klub Rad prolazi kroz izuzetno težak period praćen ozbiljnim finansijskim problemima i blokadama zbog dugova prema nekadašnjim fudbalerima. Ipak, u trenucima kada je opstanak kluba na staklenim nogama, pomoć stiže od onih od kojih se to možda i nije očekivalo - od ikone srpskog fudbala i legende Partizana, Saše Ilića.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ilić je ličnom donacijom odlučio da pomogne "građevinarima" da prebrode finansijsku krizu i saniraju deo dugovanja. O ovom humanom gestu javnost verovatno ne bi ni saznala da se zvaničnim saopštenjem nisu oglasili sa Banjice, izražavajući ogromnu zahvalnost.

- Legenda srpskog fudbala, čovek čije ime se izgovara sa posebnim poštovanjem i o čijoj karijeri ne treba mnogo govoriti... Svojom donacijom pružio je podršku našem klubu u nastojanju da rešimo deo dugova prema bivšim igračima - navodi se u emotivnoj poruci FK Rad.

Iz kluba dodaju da im ovakvi gestovi daju vetar u leđa i potvrđuju da se kreću u dobrom smeru kako bi Rad vratili na staze stare slave. Pored toga, istakli su i posebnu porodičnu vezu koja Iliće spaja sa Banjicom, naime, Sašin sin Nikša u jednom periodu nosio je upravo dres Rada, što u klubu posebno ističu s ponosom.

- Od srca hvala Saši Iliću i njegovoj porodici na podršci i velikom ljudskom gestu. Ovakva dela pokazuju da istinske legende nisu samo šampioni na terenu, već i veliki ljudi van njega - poručili su iz kluba.

Podsećanja radi, Saša Ilić nije jedini koji je pružio ruku spasa beogradskom klubu. Pre njega, akciji pomoći donacijama su se priključili i poznati trener Marko Nikolić, kao i iskusni internacionalac Nenad Tomović.

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