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Torinski Juventus krenuo je u potragu za novim komandantom odbrane, a glavni pik "Stare dame" je dosadašnji štoper Mančester sitija, Džon Stons.

Prema pisanju italijanskih medija, pre svih dobro obaveštenog Đanluke di Marcija, čelnici kluba iz Torina već su stupili u kontakt sa engleskim defanzivcem kako bi opipali teren i definisali lične uslove potencijalnog ugovora.

1/5 Vidi galeriju Džon Stons Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, Peter Powell/EPA, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Pritisak u defanzivi i visoka cena alternativa

U upravi Juventusa svesni su da moraju brzo da reaguju. Odlazak Gleisona Bremera u Galatasaraj deluje sve izvesnije, pa je rekonstrukcija zadnje linije postala prioritet. Klub je razmatrao i dovođenje Kolumbijca Lukumija, ali je Bolonja postavila tvrd stav i traži čak 25 miliona evra, što je u ovom trenutku previsoka cifra za Torineze.

Slobodan igrač sa bogatim iskustvom

Iskusni 32-godišnji defanzivac napustio je Mančester siti krajem juna, čime je stavio tačku na deceniju dugu i trofejima protkanu epizodu na "Etihadu". Stouns iza sebe ima i uspešno leto sa reprezentacijom Engleske, sa kojom se okitio bronzanom medaljom na Mundijalu.

Ipak, Juventus neće imati lak zadatak, pošto se za usluge prekaljenog štopera navodno raspituje i londonski Arsenal.

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