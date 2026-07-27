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Iako se poslednjih nedelja u domaćim fudbalskim krugovima glasno spekulisalo o tome da Nemanja Gudelj mogao prvi put u karijeri da zaigra u Super ligi i obuče dres Crvene zvezde, sve je izvesnije da od toga neće biti ništa. Gudelj je u ovom trenutku znatno bliži povratku u zapadnu Evropu.

Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Kako prenosi ugledni belgijski list "Het Nieuwsblad", za usluge srpskog fudbalera ozbiljno je zagrizao Antverpen, koji ga je označio kao primarnu metu u letnjem prelaznom roku.

Uprava belgijskog prvoligaša veruje da bi dvostruki osvajač Lige Evrope doneo neophodno iskustvo i šampionski mentalitet. Posebno je zanimljivo to što Antverpen planira da Gudelja vrati na njegovu primarnu poziciju zadnjeg veznog, za razliku od Sevilje gde je u poslednje vreme uglavnom pokrivao mesto centralnog defanzivca.

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Nemanja Gudelj, Sevilja

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Familija Gudelja na utakmici Sevilja -Betis Izvor: Privatna arhiva