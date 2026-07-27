PREOKRET U SLUČAJU NEMANJE GUDELJA! Srbin nastavlja karijeru tamo gde niko nije očekivao?!
Iako se poslednjih nedelja u domaćim fudbalskim krugovima glasno spekulisalo o tome da Nemanja Gudelj mogao prvi put u karijeri da zaigra u Super ligi i obuče dres Crvene zvezde, sve je izvesnije da od toga neće biti ništa. Gudelj je u ovom trenutku znatno bliži povratku u zapadnu Evropu.
Kako prenosi ugledni belgijski list "Het Nieuwsblad", za usluge srpskog fudbalera ozbiljno je zagrizao Antverpen, koji ga je označio kao primarnu metu u letnjem prelaznom roku.
Uprava belgijskog prvoligaša veruje da bi dvostruki osvajač Lige Evrope doneo neophodno iskustvo i šampionski mentalitet. Posebno je zanimljivo to što Antverpen planira da Gudelja vrati na njegovu primarnu poziciju zadnjeg veznog, za razliku od Sevilje gde je u poslednje vreme uglavnom pokrivao mesto centralnog defanzivca.
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