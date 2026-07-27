Iako se poslednjih nedelja u domaćim fudbalskim krugovima glasno spekulisalo o tome da Nemanja Gudelj mogao prvi put u karijeri da zaigra u Super ligi i obuče dres Crvene zvezde, sve je izvesnije da od toga neće biti ništa. Gudelj je u ovom trenutku znatno bliži povratku u zapadnu Evropu.