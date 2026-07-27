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Fudbalski klub Vojvodina dobio je novog šefa stručnog štaba. Marko Savić zvanično je izabran za trenera novosadskog superligaša, a njegovo predstavljanje javnosti zakazano je za utorak.

Savić na klupu Vojvodine stiže posle angažmana u Al Nasru, gde je od decembra prošle godine radio kao pomoćnik proslavljenom srpskom stručnjaku Slaviši Jokanoviću. Time se 42-godišnji trener vraća u srpski fudbal, u kojem je prethodno ostavio zapažen trag.

Pre odlaska u inostranstvo vodio je Čukarički, a odlične rezultate beležio je i na klupi Železničara iz Pančeva i Voždovca, gde je stekao reputaciju jednog od najperspektivnijih domaćih trenera. U bogatoj karijeri radio je i u estonskoj Levadiji, dok je u dva navrata bio trener mlađih selekcija Crvene zvezde.

Zanimljivo, Vojvodina i Savić bili su blizu saradnje i pre dve godine, kada je novosadski klub prolazio kroz turbulentnu sezonu sa čak četiri promene trenera. Tada do dogovora nije došlo, ali su se sada sve kockice poklopile.

Savić će na klupi naslediti Miroslava Tanjgu, sa zadatkom da stabilizuje ekipu i ostvari visoke ambicije kluba u nastavku sezone.

Zvanična promocija novog šefa stručnog štaba biće održana u utorak, kada će se prvi put obratiti javnosti kao trener Vojvodine.