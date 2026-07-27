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Nova sezona Premijer lige počinje u petak, 21. avgusta 2026. godine, kada će biti odigrana uvodna utakmica prvenstva. Prvo kolo nastavlja se tokom vikenda 22. i 23. avgusta, dok će poslednji mečevi uvodne runde biti odigrani u ponedeljak, 24. avgusta.

Aktuelni šampion Arsenal otvoriće sezonu na svom stadionu protiv povratnika u elitu, Koventrija, dok će derbi prvog kola biti duel Njukasla i Liverpula.

Među zanimljivijim susretima izdvajaju se i Mančester siti - Bornmut, Fulam - Čelsi i Hal - Mančester junajted.

Sezona 2026/27 završava se 30. maja 2027. godine, a Premijer liga će zbog zgusnutog međunarodnog kalendara početi nedelju dana kasnije nego prethodnih godina, kako bi igrači imali više vremena za odmor nakon Svetskog prvenstva.

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia