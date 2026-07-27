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Nekada je smatran za najtalentovanijeg srpskog fudbalera i bisera od kojeg se očekivalo da u budućnosti bude lider reprezentacije Srbije.

Realnost je danas nažalost potpuno drugačija.

Filig Stevanović već dugo nije blizu ozbiljnog nivoa, a činjenica da je u prethodne dve sezone odigrao ukupno 11 utakmica i to u drugoj ligi Belgije, potpuno je poražavajuća.

Stevanović Partizanu doneo ozbiljnu zaradu 2021. godine kada je Mančester siti za njegov transfer izdvojio preko osam miliona evra. U Mančesteru je teren video samo sa tribina, a igrao je na pozajmicama u Herenvenu, Santa Klari i RKC Valvijku.

1/7 Vidi galeriju Filip Stevanović Foto: @starsport, Beta/Branislav Božić, Www.partizan.rs

Ugovor sa Mančester sitijem mu je istekao 2024. godine, a nakon toga je potpisao za Lomel koji se takmiči u drugoj ligi Belgije.

U prvoj sezoni je odigrao 10 utakmica i postigao jedan gol uz jednu asistenciju. U nedavno završenoj sezoni je igrao samo na jednoj utakmici.

Za seniorsku reprezentaciju nije odigrao nijednu utakmicu.

Filip Stevanović ima 23 godine i još uvek puno vremena pred sobom da ispuni barem deo potencijala koji je pokazivao u mlađim danima.

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