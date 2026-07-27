Slušaj vest

Nekada je smatran za najtalentovanijeg srpskog fudbalera i bisera od kojeg se očekivalo da u budućnosti bude lider reprezentacije Srbije.

Realnost je danas nažalost potpuno drugačija.

Filig Stevanović već dugo nije blizu ozbiljnog nivoa, a činjenica da je u prethodne dve sezone odigrao ukupno 11 utakmica i to u drugoj ligi Belgije, potpuno je poražavajuća.

Stevanović Partizanu doneo ozbiljnu zaradu 2021. godine kada je Mančester siti za njegov transfer izdvojio preko osam miliona evra. U Mančesteru je teren video samo sa tribina, a igrao je na pozajmicama u Herenvenu, Santa Klari i RKC Valvijku. 

Filip Stevanović Foto: @starsport, Beta/Branislav Božić, Www.partizan.rs

Ugovor sa Mančester sitijem mu je istekao 2024. godine, a nakon toga je potpisao za Lomel koji se takmiči u drugoj ligi Belgije.

U prvoj sezoni je odigrao 10 utakmica i postigao jedan gol uz jednu asistenciju. U nedavno završenoj sezoni je igrao samo na jednoj utakmici.

Za seniorsku reprezentaciju nije odigrao nijednu utakmicu.

Filip Stevanović ima 23 godine i još uvek puno vremena pred sobom da ispuni barem deo potencijala koji je pokazivao u mlađim danima.

Ne propustiteFudbalBOMBA SA APENINA: Juventus krenuo po bivšeg fudbalera Mančester sitija
profimedia0772105103.jpg
FudbalKAKAV GEST SAŠE ILIĆA! Pomogao je klubu za koji nikad nije nastupao: Kultni tim prolazi kroz težak period, legenda Partizana pružila ruku spasa!
PARTIZAN-TRENING_01.JPG
FudbalŽESTOK SUKOB DVA EVROPSKA VELIKANA! Real "ukrao" PSŽ-u fudbalera od preko 100 miliona evra! Ekspresno stigla reakcija iz Pariza
Jan Diomande
FudbalBRONZA ZA SRPSKE REPREZENTATIVCE: Veliki uspeh u fudbalu 7 na Prvenstvu Evropu u Italiji
Srbija osvojila bronzu u fudbalu 7 u Rimu.jpg

Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport