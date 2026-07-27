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Nova sezona Serije A počinje u subotu, 22. avgusta 2026. godine, kada će biti odigran prvi deo utakmica uvodnog kola. Prvo kolo biće kompletirano u nedelju, 23. avgusta, čime će zvanično početi nova borba za Skudeto.

Aktuelni šampion Inter kreće u odbranu titule, dok će među glavnim konkurentima ponovo biti Milan, Juventus, Napoli, Roma i Atalanta.

Raspored prvog kola donosi nekoliko zanimljivih duela, a sezona će odmah ponuditi priliku favoritima da pokažu ambicije za najviši plasman.

Torino čeka Milan, dok Roma gostuje Fjorentini. Branilac titule Inter dočekuje na startu ekipu Monce, dok Juventus čeka gostovanje Frozinoneu.

Sezona 2026/27 završava se 30. maja 2027. godine, a tokom prvenstva neće biti zimske pauze, dok će kalendar biti prilagođen obavezama klubova u evropskim takmičenjima i reprezentativnim terminima.

1/63 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia