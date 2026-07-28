KAD POČINJE LA LIGA? Ovako nešto nikada se nije desilo
Nova sezona La Lige počinje u subotu, 15. avgusta 2026. godine, kada će biti odigrane prve utakmice španskog prvenstva. Uvodno kolo trajaće sve do četvrtka, 27. avgusta, pošto su pojedini mečevi pomereni zbog obaveza velikog broja igrača na Svetskom prvenstvu.
Aktuelni šampion Barselona kreće u odbranu titule protiv Atletik Bilbaa, dok će Real Madrid sezonu otvoriti duelom sa Real Sosijedadom.
Na programu prvog kola su i zanimljivi susreti Alaves – Hetafe, Sevilja – Rajo Valjekano, Deportivo – Elče i Atletiko Madrid – Malaga.
Zbog zgusnutog rasporeda, utakmice Barselona – Atletik Bilbao, Real Madrid – Real Sosijedad, Valensija – Betis i Atletiko Madrid – Malaga igraće se naknadno.
Sezona 2026/27 završava se 30. maja 2027. godine, a tokom prvenstva predviđena je i tradicionalna zimska pauza od kraja decembra do početka januara.