KAD POČINJE BUNDES LIGA? Ovako nešto nikada se nije desilo... Načekaćemo se!
Nova sezona Bundes lige počinje u petak, 28. avgusta 2026. godine, kada će aktuelni šampion Bajern iz Minhena na svom stadionu dočekati Štutgart u utakmici koja će otvoriti novo prvenstvo. Prvo kolo biće nastavljeno tokom vikenda, 29. i 30. avgusta.
Bajern kreće u odbranu šampionske titule, dok će među glavnim rivalima ponovo biti Borusija Dortmund, Bajer Leverkuzen, RB Lajpcig i Ajntraht iz Frankfurta.
Ljubitelje nemačkog fudbala već na startu očekuje nekoliko zanimljivih duela, a raspored prvog kola obećava uzbudljiv početak sezone.
Sezona 2026/27 završava se 22. maja 2027. godine, a početak je pomeren za nedelju dana u odnosu na prethodne godine zbog završetka Svetskog prvenstva 2026. godine i potrebe da igrači dobiju više vremena za odmor i pripreme.