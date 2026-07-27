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Nova sezona Bundes lige počinje u petak, 28. avgusta 2026. godine, kada će aktuelni šampion Bajern iz Minhena na svom stadionu dočekati Štutgart u utakmici koja će otvoriti novo prvenstvo. Prvo kolo biće nastavljeno tokom vikenda, 29. i 30. avgusta.

Bajern kreće u odbranu šampionske titule, dok će među glavnim rivalima ponovo biti Borusija Dortmund, Bajer Leverkuzen, RB Lajpcig i Ajntraht iz Frankfurta.

Ljubitelje nemačkog fudbala već na startu očekuje nekoliko zanimljivih duela, a raspored prvog kola obećava uzbudljiv početak sezone.

Sezona 2026/27 završava se 22. maja 2027. godine, a početak je pomeren za nedelju dana u odnosu na prethodne godine zbog završetka Svetskog prvenstva 2026. godine i potrebe da igrači dobiju više vremena za odmor i pripreme.

1/39 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia