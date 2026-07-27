Eloj Rum, muž poznate srpkinje Zorane, postao je tragičar na utakmici u SAD-u, primivši gol sa pola terena. Detalji u članku.
NESREĆA
SRPSKI ZET SE OBRUKAO ZA SVE PARE! Zoranin muž blistao na Svetskom prvenstvu, a sada primio gol sa pola terena!
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Nakon što je bio fantastičan na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, Eloj Rum je ostao u Sjedinjenim Američkim Državama gde brani za Majami.
Eloj Rum je na utakmici protiv Tampa Beja u drugom rangu fudbala u SAD postao tragičar pošto je Majami izgubio rezultatom 3:2, a gosti su treći gol postigli sa pola terena.
Eloj Rum golman Kurasaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia
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Iskoristio je Marko Mikaleto neopreznost srpskog zeta, odnosno muža poznate srpkinje Zorane (Zorannah) i u 80. minutu je pogodio gol sa polovine igrališta.
Reprezentativac Kurasaa je ostao u neverici dok su gostujući igrači slavili pobdeonosni gol.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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