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Nakon što je bio fantastičan na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, Eloj Rum je ostao u Sjedinjenim Američkim Državama gde brani za Majami.

Eloj Rum je na utakmici protiv Tampa Beja u drugom rangu fudbala u SAD postao tragičar pošto je Majami izgubio rezultatom 3:2, a gosti su treći gol postigli sa pola terena.

1/5 Vidi galeriju Eloj Rum golman Kurasaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Iskoristio je Marko Mikaleto neopreznost srpskog zeta, odnosno muža poznate srpkinje Zorane (Zorannah) i u 80. minutu je pogodio gol sa polovine igrališta.

Reprezentativac Kurasaa je ostao u neverici dok su gostujući igrači slavili pobdeonosni gol.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: