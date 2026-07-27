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Arsenal priprema teren za transfer koji bi mogao da uzdrma evropski fudbal. Londonske "Tobdžije" spremne su da ponude Vinisijusu Žunioru najveći ugovor u istoriji kluba kako bi ga privolele da napusti Real Madrid i preseli se u Premijer ligu.

Brazilski mađioničar izbio je na sam vrh liste želja kluba iz Severnog Londona, koji pomno prate turbulencije i neizvesnost oko njegovog statusa u glavnom gradu Španije.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Brazila - Vinisijus Žunior Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Faktori koji lome transfer

Ugovorni škripac: Vinisijus je ušao u poslednju godinu ugovora sa "Kraljevskim klubom". Pored toga, Reala očekuje i isplata velikog bonusa za lojalnost ukoliko Brazilac ostane u sezoni 2026/27. Ako ne potpiše novu saradnju, Madriđani rizikuju da ga narednog leta izgube bez centa obeštećenja.

Finansijska moć: Kako prenosi britanski Telegraf, njegova trenutna plata od oko 460.000 evra nedeljno ne predstavlja nikakvu prepreku za čelnike Arsenala. Štaviše, spremni su da tu cifru dodatno podignu i ponude mu uslove koji se ne odbijaju.

Probijanje plafona: Ovakav ugovor nadmašio bi i trenutno najplaćenijeg igrača tima, Bukaja Saku (oko 420.000 evra nedeljno), čija primanja takođe rastu iz sezone u sezonu.

Arteta traži sledeći nivo za napad na Evropu

Nakon osvajanja Premijer lige, plan Mikela Artete je jasan - iskorak na sam vrh Evrope, posebno posle bolnog poraza u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena nakon penal serije.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Odlaskom Leandra Trosara u Bešiktaš ostalo je upražnjeno mesto na levoj strani napada. Iako je klub već angažovao Hristosa Colisa za 39 miliona evra, ambicije se tu ne završavaju. Na radaru je i Bredli Barkola iz PSŽ-a, ali trka za njim, u kojoj učestvuje i Liverpul, koči paprena cena od čak 167 miliona evra.

Murinjo blokira, ali dilema u Madridu ostaje

Iako direktnih pregovora između klubova još uvek nije bilo, situaciju komplikuje i povratak Žozea Murinja na klupu Reala. Portugalac u svom drugom mandatu na "Bernabeuu" navodno ne želi ni da čuje o prodaji svog najboljeg krilnog igrača.

Međutim, finansijski pritisak i večita taktika "kako uklopiti Vinisijusa i Kilijana Mbapea" i dalje stvaraju dileme u upravi Madriđana – što je šansa koju Arsenal po svaku cenu želi da iskoristi.

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