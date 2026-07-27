NOVI DETALJI BOMBASTIČNE PONUDE: Arsenal sprema Vinisijusu Žunioru ugovor kakav Engleska ne pamti!
Arsenal priprema teren za transfer koji bi mogao da uzdrma evropski fudbal. Londonske "Tobdžije" spremne su da ponude Vinisijusu Žunioru najveći ugovor u istoriji kluba kako bi ga privolele da napusti Real Madrid i preseli se u Premijer ligu.
Brazilski mađioničar izbio je na sam vrh liste želja kluba iz Severnog Londona, koji pomno prate turbulencije i neizvesnost oko njegovog statusa u glavnom gradu Španije.
Faktori koji lome transfer
Ugovorni škripac: Vinisijus je ušao u poslednju godinu ugovora sa "Kraljevskim klubom". Pored toga, Reala očekuje i isplata velikog bonusa za lojalnost ukoliko Brazilac ostane u sezoni 2026/27. Ako ne potpiše novu saradnju, Madriđani rizikuju da ga narednog leta izgube bez centa obeštećenja.
Finansijska moć: Kako prenosi britanski Telegraf, njegova trenutna plata od oko 460.000 evra nedeljno ne predstavlja nikakvu prepreku za čelnike Arsenala. Štaviše, spremni su da tu cifru dodatno podignu i ponude mu uslove koji se ne odbijaju.
Probijanje plafona: Ovakav ugovor nadmašio bi i trenutno najplaćenijeg igrača tima, Bukaja Saku (oko 420.000 evra nedeljno), čija primanja takođe rastu iz sezone u sezonu.
Arteta traži sledeći nivo za napad na Evropu
Nakon osvajanja Premijer lige, plan Mikela Artete je jasan - iskorak na sam vrh Evrope, posebno posle bolnog poraza u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena nakon penal serije.
Odlaskom Leandra Trosara u Bešiktaš ostalo je upražnjeno mesto na levoj strani napada. Iako je klub već angažovao Hristosa Colisa za 39 miliona evra, ambicije se tu ne završavaju. Na radaru je i Bredli Barkola iz PSŽ-a, ali trka za njim, u kojoj učestvuje i Liverpul, koči paprena cena od čak 167 miliona evra.
Murinjo blokira, ali dilema u Madridu ostaje
Iako direktnih pregovora između klubova još uvek nije bilo, situaciju komplikuje i povratak Žozea Murinja na klupu Reala. Portugalac u svom drugom mandatu na "Bernabeuu" navodno ne želi ni da čuje o prodaji svog najboljeg krilnog igrača.
Međutim, finansijski pritisak i večita taktika "kako uklopiti Vinisijusa i Kilijana Mbapea" i dalje stvaraju dileme u upravi Madriđana – što je šansa koju Arsenal po svaku cenu želi da iskoristi.
BONUS VIDEO: