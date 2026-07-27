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Dušan Tadić potpisao je ugovor sa NEC-om do leta 2028. godine. 

Dolaskom 37-godišnjeg asa holandski klub je realizovao jedan od najvećih transfera u novijoj istoriji kluba.

Tadić stiže kao slobodan igrač nakon što je prošle sezone nastupao za Al Vahdu, a iza sebe ima bogatu karijeru u Ajaksu, Fenerbahčeu, Sautemptonu, Tventeu, Groningenu i Vojvodini.

Dušan Tadić na utakmici Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Za reprezentaciju Srbije odigrao je 111 utakmica i najbolji je strelac i rekorder po broju nastupa u istoriji nacionalnog tima.

Tehnički direktor NEC-a Karlos Albers nije krio zadovoljstvo zbog dolaska jednog od najpoznatijih srpskih fudbalera.

"Ponekad se ukaže prilika za koju unapred mislite da nije dostižna za klub poput NEC-a. Dušan Tadić je upravo takav igrač. Verujemo u pravi spoj mladosti i iskustva, a Dušan se savršeno uklapa u tu filozofiju. Njegov kvalitet i karakter predstavljaju ogromnu vrednost, kako na terenu, tako i van njega", rekao je Albers.

Isttakao je da su se ambicije kluba i iskusnog srpskog fudbalera potpuno poklopile tokom pregovora.

"U razgovorima smo shvatili da delimo istu viziju. Naš sportski razvoj, ideje trenera Dika Šrojdera i način igre koji želi da implementira, kao i mogućnost nastupa u evropskim takmičenjima, bili su važni faktori u njegovoj odluci. Dušan želi da po završetku igračke karijere postane trener, a mi ćemo mu pružiti priliku da se i u tom pravcu razvija. Izuzetno smo srećni što je izabrao upravo NEC", poručio je Albers.

Dušan Tadić u dresu Ajaksa Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

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Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir