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Fudbalski klub Partizan izdao je saopštenje dan posle utakmice u Šapcu.

Partizan je savladao Mačvu u nedelju uveče u okviru 2. kola, a u finišu meča u glavnoj ulozi je bio Demba Sek.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prvo je postigao gol za vođstvo 2:1, a zatim je dobio crveni karton posle koškanja igrača dva tima na sredini terena.

Upravo zbog isključenja svog fudbalera, crno-beli su objavili saopštenje.

"Fudbalski klub Partizan uložiće žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na jučerašnjoj utakmici drugog kola Superlige Srbije protiv Mačve.

Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmerna stvarnom kontaktu i da je reč o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.

Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, FK Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtevati ukidanje disciplinske mere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.

FK Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja", navodi se u saopštenju crno-belih.