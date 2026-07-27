PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENJEM: Tiče se Dembe Seka
Fudbalski klub Partizan izdao je saopštenje dan posle utakmice u Šapcu.
Partizan je savladao Mačvu u nedelju uveče u okviru 2. kola, a u finišu meča u glavnoj ulozi je bio Demba Sek.
Prvo je postigao gol za vođstvo 2:1, a zatim je dobio crveni karton posle koškanja igrača dva tima na sredini terena.
Upravo zbog isključenja svog fudbalera, crno-beli su objavili saopštenje.
"Fudbalski klub Partizan uložiće žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na jučerašnjoj utakmici drugog kola Superlige Srbije protiv Mačve.
Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmerna stvarnom kontaktu i da je reč o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.
Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, FK Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtevati ukidanje disciplinske mere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.
FK Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja", navodi se u saopštenju crno-belih.