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Poslednja utakmica drugog kola Prve slovenačke lige između Kopera i Radomlja dobila je treće poluvreme u kojima su do izražaja došli čelnici klubova.

Kako prenose slovenački mediji, posle utakmice koja je završena rezultatom 2:2, došlo je do tuče vodećih ljudi unutar stadiona, a zatim se tuča premestila na parking ispred stadiona.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema navodima medija, u tuči i obračunu su, navodno, učestvovali između ostalih sportski direktor Kopra Ivica Guberac, predsednik Radomlja Matjaž Marinšek sa sinom, koji je ujedno i direktor Radomlja Gregom Marinšekom.

Oba kluba su se oglasila saopštenjem, prebacujući odgovornost na drugu stranu. FK Radomlje kaže da je njihovog predsednika posle utakmice direktor domaće ekipe Ivica Guberec sa još trojicom, prvo verbalno a zatim i fizički napao.

Potom su domaćini na parkingu ispred stadiona fizički napali Gregu Marinšeka i naneli mu fizičke povrede. Klub je odmah prijavio incident policiji i pozvao službu Hitne pomoći.

Iz tabora domaće ekipe ističu da su direktora FK Koper Ivicu Guberca napali službeni predstavnici gostujuće ekipe i da su protiv njih podnete prijave.