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Lider crno-belih osetio je jak bol u donjem delu leđa, zbog čega je odmah upućen na detaljne lekarske preglede. Na sreću kluba iz Humske i samog crnogorskog pleja, ustanovljeno je da nema govora o težoj povredi.

Prema saznanjima „Meridian sporta”, Vukotića čeka pauza od sedam do deset dana, pa će zbog toga propustiti predstojeće evropsko gostovanje u Luksemburgu.

Iako je izostanak ponajboljeg pojedinca u timu ozbiljan udarac za crno-bele, olakšavajuća okolnost je to što je reč o lakšoj povredi i što će se kreator igre ubrzo vratiti u stroj.

1/11 Vidi galeriju Milan Vukotić u dresu Partizana Foto: Www.partizan.rs

Još tokom protekle sezone, Vukotić je izrastao u glavnog dirigenta Partizanove igre i čoveka od poverenja svih trenera koji su prodefilovali kroz klub. Saša Ilić mu je na startu nove kampanje povorio i ulogu zamenika kapitena u odsustvu Ognjena Ugrešića, a Vukotić mu je to vratio odličnom partijom protiv Mačve, gde je asistirao Ibrahimu Zubairuu za pogodak.

Od dolaska u Beograd, Vukotić ima učinak od 12 golova i 14 asistencija, dok je u novu sezonu Superlige već ušao sa dve asistencije.