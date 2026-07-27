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Lopes Kabral je oduševio navijače preciznim udarcem iskosa sa leve strane, kada je lopta završila u daljem gornjem uglu gola Argentine za izjednačenje 2:2, u 103. minutu utakmice.

Taj pogodak bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka Svetskog prvenstva na kome je afrička reprezentacija debitovala, a učešće je završila u šesnaestini finala porazom od branioca titule Argentine 2:3 posle produžetaka, 4. jula u Majamiju.

U glasanju publike Kabralov gol izglasan je za najlepši od 308 pogodaka na turniru.

Drugo mesto zauzeo je Uzbekistanac Eldor Šomurodov koji je lobovao golmana Konga, a treće reprezentativac Haitija Vilson Isidor, koji je snažnim udarcem savladao marokanskog golmana.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Proslava gola Lopesa Kabrala takođe je ušla u istoriju Svetskog prvenstva, on se otrgao saigračima koji su pokušavali da ga zagrle, popeo se na tribine kako bi zagrlio svoju devojku, a zatim potražio majku.

"Pre utakmice sam rekao mami i devojci da ću, ako postignem gol, dotrčati do njih. Kada sam stigao, video sam da mama plače. Nije ni shvatila da sam pored nje. Svi su bili okupljeni oko nje jer se onesvestila kada sam postigao gol", naveo je on.

Reprezentacija Zelenortskih Ostrva pružila je dobru igru i veliki otpor u utakmicama protiv finalista Svetskog prvenstva. U prvom kolu grupne faze zahvaljujući sjajnoj partiji golmana Vozinje, ekipa je odigrala 0:0 protiv Španije, koja je kasnije osvojila titulu.