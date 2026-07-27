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Engleski fudbaler Džon Stons postigao je usmeni dogovor sa Interom o angažmanu, preneli su danas italijanski mediji.

Predstavnici 32-godišnjeg engleskog reprezentavca su na korak od postizanja dogovora sa upravom italijanskog kluba o dvogodišnjem ugovoru, preneo je Skaj Italija.

1/5 Vidi galeriju Džon Stons Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, Peter Powell/EPA, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Inter je zainteresovan i za kapitena Totenhema Kristijana Romera, ali se očekuje da će engleski klub tražiti mnogo novca za Romera.

Stons je ovog leta posle 10 godina napustio Mančester siti, sa kojim je osvojio 17 trofeja, među kojima šest titula u Premijer ligi i Ligi šampiona.