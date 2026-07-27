AU, DA LI JE OVO MOGUĆE? NEVIĐENI RASPAD SISTEMA U ITALIJI! Maldini otišao posle samo 16 dana, cela Evropa bruji o ovom haosu!
Legendarni fudbaler Paolo Maldini napustio je funkciju tehničkog direktora Fudbalskog saveza Italije posle samo 16 dana, posle odluke da Andrea Pirlo ne bude izabran za novog selektora reprezentacije.
Maldini i njegov savetnik Leonardo napustili su Savez samo 16 dana od njihovog imenovanja, preneo je danas Skaj Italija.
Njih dvojica su za novog selektora predložili Pirla, ali je Savez odbio taj predlog pošto bivši reprezentativac ima poslovne veze sa ruskom kladioničarskom kompanijom.
Maldini i Leonardo su dovedeni u sklopu promena u Savezu, nakon što je reprezentacija propustila treće uzastopno Svetsko prvenstvo.
Ponudu za posao selektora Italije odbio je Pep Gvardiola, a kontaktiran je i Karlo Ančeloti, koji je odlučio da ostane selektor Brazila.