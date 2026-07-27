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Legendarni fudbaler Paolo Maldini napustio je funkciju tehničkog direktora Fudbalskog saveza Italije posle samo 16 dana, posle odluke da Andrea Pirlo ne bude izabran za novog selektora reprezentacije.

Maldini i njegov savetnik Leonardo napustili su Savez samo 16 dana od njihovog imenovanja, preneo je danas Skaj Italija.

1/5 Vidi galeriju Paolo Maldini Foto: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia, EPA

Njih dvojica su za novog selektora predložili Pirla, ali je Savez odbio taj predlog pošto bivši reprezentativac ima poslovne veze sa ruskom kladioničarskom kompanijom.

Maldini i Leonardo su dovedeni u sklopu promena u Savezu, nakon što je reprezentacija propustila treće uzastopno Svetsko prvenstvo.

Ponudu za posao selektora Italije odbio je Pep Gvardiola, a kontaktiran je i Karlo Ančeloti, koji je odlučio da ostane selektor Brazila.