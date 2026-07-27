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Dolazak, tačnije povratak, Žozea Murinja u Real Madrid, promenio je mnoge stvari kada je u pitanju funkcionisanje španskog kluba.

Murinjo je počeo da okreće naopačke tim, pa je doveo nekoliko velikih imena kao što su Mark Kukurelja, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Damfris...

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Međutim, nova akvizicija "kraljevskog" kluba mogla bi skupo da ga košta. Jer je doveo igrača kojeg je hteo Pari Sen Žermen.

Real je, kako prenose mediji doveo Jana Diomandea iz Lajpciga, jednog od najvećih talenata. Prema informacijama ESPN-a, Real je postigao dogovor za transfer 19-godišnjeg krilnog napadača iz Obale Slonovače, a ukupna vrednost posla mogla bi da iznosi čak 135 miliona evra sa uključenim bonusima.

Fiksni deo transfera trebao bi da bude između 115 i 120 miliona evra, dok bi dodatni bonusi mogli ovaj posao da učine najskupljim u istoriji Real Madrida.

Sve bi prošlo mirno da Diomandea pre toga nije želeo Pari Sen Žermen. Međutim, iako u vlasništu prebogatih šeika, aktuelni šampioni nisu želeli da ulaze u trku sa Realom, i to iz principijelnih razloga.

Parižani su ovim povodom izašli sa saopštenjem.

"Tražili su sulud novac za igrača koji ima potencijal, ali je pre godinu dana igrao u drugoj španskoj ligi. Nećemo razbiti banku zato što je jedan klub došao s vatrometom. Ovo pokazuje gde se Real Madrid trenutno nalazi", navodi se u izjavi PSŽ-a.

Ovakva reakcija PSŽ-a pokazuje da su pregovori oko Diomandea izazvali ozbiljne tenzije iza kulisa. I ovo nije prvi put da ova dva kluba imaju razmirice. Vrhunac je dostignut prilikom prelaska Kilijana Mbapea iz Pariza u Madrid.