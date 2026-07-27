Kako prenose španski mediji, Ferer je preminuo nakon duge bolesti
Fudbal
ŠPANIJA ZAVIJENA U CRNO: Bivši fudbaler Reala preminuo u 44. godini
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Borha Ferer, bivši fudbaler Reala iz Madrida i Rajo Valjekana, preminuo je u 44. godini.
Kako prenose španski mediji, Ferer je preminuo nakon duge bolesti. U leto 2024. godine je imao složenu operaciju mozga i od tada se borio sa teškom bolešću.
Tokom karijere je, osim za Real i Rajo Valjekano, igrao za Kserez, Ponferadinu, Kasteldefeles i Alkalu.
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