NAPREDAK POBEDIO DUBOČICU: Uspešan kraj priprema Kruševljana
Napredak je konačno pobedio na kraju priprema na Zlatiboru i Kruševcu.
Minimalnim rezultatom 1:0 savladana je Dubočica iz Leskovca. Na Zlatiboru je izgubio sve četiri pripremne utakmice, što ostavlja loš utisak pred početak takmičenja u Prvoj ligi Srbije.
U prvoj polovini prvog poluvremena na utakmici sa Dubočicom ništa interesantno se nije dešavalo na terenu. Prvi je je zapretio Novak Stevanović, njegov udarac je bio neprecizan i lopta je preletela stativu. U 32. minutu, Gigić je imao izglednu šansu, ali jegolman Leskovčana bio na mestu. On je u dva navrata, u istom napadu, u 34. minutu bio na visini zadatka i sačuvao mrežu. Ristić je u samoj završnici prvog poluvremena propustio priliku za vođstvo domaćina i na odmor se otišlo sa nepopularnim rezultatom (0:0).
Milić je na početku drugog poluvremena pokušao da iznenadi golmana gostiju, šut je bio neprecizan, ali je u 53. Minute Stevanović bio na visini zadatka postigao gol I postavio konačni rezultat – 1:0! Fudbaleri Dubočice su posle toga zaigrali ofanzivnije, bili blizu izjednačenja u 73. minutu kada je Ivić izašao sam pred Napretkov gol, ali je Balević je odbranio čist „zicer“.
Generalna proba pred start prvenstva naredne nedelje rezultatski, može se okvalifikovati kao uspešna, ali sudeći po prikazanoj igri, evidentno je da Čarapani još uvek nisu dobro uigrani kao tima I nisu na potrebnom nivou. Ekipa je u potpunosti nova i to je donekle i razumljivo, zato je rezultat u prvom planu. Igra i neukomponovanost tima su zabrinjavajući i za ozbiljnu brigu.