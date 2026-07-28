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Napredak je konačno pobedio na kraju priprema na Zlatiboru i Kruševcu.

Minimalnim rezultatom 1:0 savladana je Dubočica iz Leskovca. Na Zlatiboru je izgubio sve četiri pripremne utakmice, što ostavlja loš utisak pred početak takmičenja u Prvoj ligi Srbije.

U prvoj polovini prvog poluvremena na utakmici sa Dubočicom ništa interesantno se nije dešavalo na terenu. Prvi je je zapretio Novak Stevanović, njegov udarac je bio neprecizan i lopta je preletela stativu. U 32. minutu, Gigić je imao izglednu šansu, ali jegolman Leskovčana bio na mestu. On je u dva navrata, u istom napadu, u 34. minutu bio na visini zadatka i sačuvao mrežu. Ristić je u samoj završnici prvog poluvremena propustio priliku za vođstvo domaćina i na odmor se otišlo sa nepopularnim rezultatom (0:0).

Milić je na početku drugog poluvremena pokušao da iznenadi golmana gostiju, šut je bio neprecizan, ali je u 53. Minute Stevanović bio na visini zadatka postigao gol I postavio konačni rezultat – 1:0! Fudbaleri Dubočice su posle toga zaigrali ofanzivnije, bili blizu izjednačenja u 73. minutu kada je Ivić izašao sam pred Napretkov gol, ali je Balević je odbranio čist „zicer“.