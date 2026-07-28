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Remi Kopera i Radomlja (2:2) ostao je potpuno u senci skandala koji je izbio odmah po završetku utakmice.

Umesto priče o fudbalu, Sloveniju su obišle neverovatne scene fizičkog obračuna čelnika dva kluba.

Prema pisanju slovenačkih medija, sukob je prvo izbio u prostorijama stadiona Bonifika, a potom se preselio na VIP parking, gde je došlo do fizičkog obračuna čelnika dva kluba.

1/5 Vidi galeriju Stadion Bonifika, Slovenija Foto: Luka Stanzl / PA Images / Profimedia, Luka Stanzl, PA Images / Alamy / Profimedia

Iz Radomlja tvrde da je predsednik kluba Matjaž Marinšek po završetku utakmice krenuo ka svlačionici kako bi čestitao igračima na osvojenom bodu. Navodno ga je na ulazu verbalno napao sportski direktor Kopera Ivica Guberac, nakon čega je, prema njihovim tvrdnjama, zajedno sa još nekoliko osoba došlo i do fizičkog sukoba. Klub navodi da je na parkingu potom napadnut i sportski direktor Radomlja Grega Marinšek, koji je zadobio povrede, zbog čega su pozvani policija i Hitna pomoć.

Međutim, iz Kopera imaju potpuno drugačiju verziju događaja. Domaći klub saopštio je da je upravo njihov sportski direktor Ivica Guberac bio žrtva napada i da su protiv predstavnika Radomlja podnete prijave. Zbog istrage koja je u toku, nisu želeli detaljnije da komentarišu incident.

Sve se dogodilo posle utakmice koja je zbog jakog nevremena i prekida trajala gotovo tri sata. Koper je do boda stigao golom iz penala duboko u sudijskoj nadoknadi, čime je izbegao poraz, a tenzije koje su tokom večeri rasle kulminirale su posle poslednjeg zvižduka.

Fudbalski savez Slovenije potvrdio je da je upoznat sa incidentom, osudio je svaki oblik nasilja i najavio da će, po prijemu svih izveštaja i utvrđivanju činjenica, odlučiti da li će pokrenuti disciplinski postupak. Za sada nije zvanično utvrđeno ko je započeo sukob, pošto klubovi iznose potpuno suprotne verzije događaja.