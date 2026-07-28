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Prema poslednjim informacijama sa ostrva, menadžer Ipsviča Geri O'Nil želi da pojača vezni red, a navodno je na listi želja i naš 29-godišnji reprezentativac.

"Skaj sport" ističe da je Saša Lukić stigao u Fulam leta 2023. godine iz Torina, te da je ušao u poslednju godinu ugovora, što ga čini dostupnijim za pregovore.

Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipsvič želi da se pojača kako bi po povratku pokušao i da opstane u Premijer ligi, stoga su do sada već stigli Daizen Maeda iz Seltika, Isa Diop iz Fulama, Abdul Fatavu iz Lestera, kao i Emerson iz Tuluza.

Ipsvič se i pre dve godine vratio u Premijer ligu, ali je potom ekspresno ispao, da bi se odmah potom i vratio u elitu i sada tu namerava i da ostane.

Upravo je zbog toga i stigao Geri O'Nil, nakon sjajnog posla koji je obavio u Strazburu, a i prethodno u Vulvsima i Bornmutu.

Kurir sport/sportske.net

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Saša Lukić gol za Fulam Izvor: Arena 2 Premium