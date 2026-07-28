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Partizan je najavio žalbu na isključenje Dembe Seka sa utakmice protiv Mačve, ali ako je suditi po mišljenju sudijskog eksperta Zdravka Jokića, crno-beli nemaju previše razloga za optimizam.

Nakon pobede Partizana u Šapcu (3:1), najveću pažnju privukao je crveni karton koji je u finišu meča dobio Demba Sek. U Humskoj smatraju da je odluka glavnog sudije Lazara Lukića prestroga i najavili su žalbu, ali je Jokić u analizi za TV Arena Sport poručio da je arbitar postupio u skladu sa pravilima UEFA.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Dosta nervozna utakmica. Došlo je do ove situacije kada je napadač Partizana (Demba Sek, prim. aut.) praktično uhvatio za lice protivnika i oko vrata je stavio ruku. Nije stezao, ali je stavio ruku", rekao je Jokić.

Nekadašnji arbitar objasnio je da su smernice UEFA po ovom pitanju veoma jasne i da ovakvi potezi nose ozbiljne sankcije.

"Najnovije instrukcije, ako igrač rukom gura igrača u lice - to je kazna. Sa druge strane, Pejović je trebalo da dobije karton za simuliranje. On kao da je dobio kroše u lice. Ruka je stavljena oko vrata, ali po instrukcijama UEFA, ovo se tretira kao nasilno ponašanje", dodao je Jokić.

Demba Sek Foto: Screenshot

Upravo zbog takvog tumačenja pravila, čini se da će Partizan teško uspeti da obori odluku o isključenju, iako je klub već najavio da će uputiti zvaničnu žalbu nadležnim organima Fudbalskog saveza Srbije.

Spornu situaciju pogledajte na 5:16.

Međutim, sporna situacija sa crvenim kartonom nije bila jedina tema posle utakmice u Šapcu.

U taboru Mačve smatrali su da su oštećeni kod drugog gola Partizana, koji je postignut dok je domaći tim imao dvojicu fudbalera van terena zbog novog pravila o privremenom isključenju igrača koji odugovlače prilikom izlaska iz igre.

Ipak, ni tu Jokić nije imao dilemu.

"Broji se od momenta kada se podiže tabla. Tada je bilo 85:37. Igrač je izašao u 86:10. Ovde se radilo o 33 sekunde. Igrač ima deset sekundi da izađe. Igrači nisu dovoljno pripremljeni za ovo", zaključio je sudijski ekspert za TV Arena Sport.