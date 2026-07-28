U PARTIZANU KIPTE OD BESA, ALI ON NEMA DILEMU! Sudijski ekspert o crvenom kartonu Seka: Ovo je nasilno ponašanje!
Partizan je najavio žalbu na isključenje Dembe Seka sa utakmice protiv Mačve, ali ako je suditi po mišljenju sudijskog eksperta Zdravka Jokića, crno-beli nemaju previše razloga za optimizam.
Nakon pobede Partizana u Šapcu (3:1), najveću pažnju privukao je crveni karton koji je u finišu meča dobio Demba Sek. U Humskoj smatraju da je odluka glavnog sudije Lazara Lukića prestroga i najavili su žalbu, ali je Jokić u analizi za TV Arena Sport poručio da je arbitar postupio u skladu sa pravilima UEFA.
"Dosta nervozna utakmica. Došlo je do ove situacije kada je napadač Partizana (Demba Sek, prim. aut.) praktično uhvatio za lice protivnika i oko vrata je stavio ruku. Nije stezao, ali je stavio ruku", rekao je Jokić.
Nekadašnji arbitar objasnio je da su smernice UEFA po ovom pitanju veoma jasne i da ovakvi potezi nose ozbiljne sankcije.
"Najnovije instrukcije, ako igrač rukom gura igrača u lice - to je kazna. Sa druge strane, Pejović je trebalo da dobije karton za simuliranje. On kao da je dobio kroše u lice. Ruka je stavljena oko vrata, ali po instrukcijama UEFA, ovo se tretira kao nasilno ponašanje", dodao je Jokić.
Upravo zbog takvog tumačenja pravila, čini se da će Partizan teško uspeti da obori odluku o isključenju, iako je klub već najavio da će uputiti zvaničnu žalbu nadležnim organima Fudbalskog saveza Srbije.
Spornu situaciju pogledajte na 5:16.
Međutim, sporna situacija sa crvenim kartonom nije bila jedina tema posle utakmice u Šapcu.
U taboru Mačve smatrali su da su oštećeni kod drugog gola Partizana, koji je postignut dok je domaći tim imao dvojicu fudbalera van terena zbog novog pravila o privremenom isključenju igrača koji odugovlače prilikom izlaska iz igre.
Ipak, ni tu Jokić nije imao dilemu.
"Broji se od momenta kada se podiže tabla. Tada je bilo 85:37. Igrač je izašao u 86:10. Ovde se radilo o 33 sekunde. Igrač ima deset sekundi da izađe. Igrači nisu dovoljno pripremljeni za ovo", zaključio je sudijski ekspert za TV Arena Sport.