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Fudbaleri Crvene zvezde u sredu 29. jula od 20.00 časova dočekuju u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona severno irski Larn na stadionu "Rajko Mitić".

Navijači Crvene zvezde i ovaj put nastavljaju tradicionalnu akciju u evropskim utakmicama sa jasnim ciljem, da Marakana zablista u crveno-belim bojama!

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Koreografija Delija na meču Crvena zvezda Pafos prošle godine Foto: Kurir Sport

Nakon ubedljive pobede rezultatom 4:0 u prvom meču, crveno-beli žele da uz podršku punih tribina potvrde plasman u narednu rundu kvalifikacija. Upravo zbog toga, navijači su na utakmici protiv Vojvodine, u okviru drugog kola Superlige Srbije, uputili poziv svim zvezdašima da na revanš sa Larnom dođu obučeni u dresove Crvene zvezde.

Marakana je mnogo puta pokazala zašto važi za jednu od najimpresivnijih fudbalskih pozornica u Evropi, a sada imamo priliku da zajedno pošaljemo još jednu moćnu sliku u svet, poručuju iz Ljutice Bogdana 1A, uz poruku:

"Svaki zvezdaš koji dođe u dresu biće deo jedinstvenog spektakla i koreografije, a ukoliko još uvek nemate svoj dres, pravo je vreme da ga obezbedite u Red Star šopu i spremni dočekate evropsko veče na Marakani. Svi putevi vode na Marakanu, obuci dres i dođi na Larn!"