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Domenika Mesinu, koiji je iz privatnih razloga, napustio poziciju predsednika Sudijske komisije, zameniće Frank De Bleker.

"Na osnovu odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, generalni sekretar Branko Radujko potpisao je ugovor sa uglednim međunarodnim stručnjakom iz Belgije, Frankom De Blekerom, koji će u naredne dve godine obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije FSS.

Fokus rada gospodina De Blekera biće na jačanju integriteta Sudijske organizacije, unapređenju stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuiranoj edukaciji, kao i podizanju kvaliteta suđenja u Srbiji u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA.

Već naredne sedmice gospodin De Bleker održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija. Tom prilikom predstaviće svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti, ali i najnovije smernice i promene u oblasti suđenja koje dolaze sa nivoa FIFA i UEFA.

1/5 Vidi galeriju Frank de Bleker Foto: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia, JASPER JACOBS / AFP / Profimedia, KRISTOF VAN ACCOM / AFP / Profimedia

Angažovanje gospodina De Blekera predstavlja još jednu potvrdu opredeljenosti Fudbalskog saveza Srbije da nastavi reforme u domaćem fudbalu. Cilj je uspostavljanje još profesionalnijeg, objektivnijeg i transparentnijeg sistema suđenja, koji će doprineti zaštiti integriteta takmičenja, razvoju mladih igrača, kao i većoj konkurentnosti srpskih klubova i fudbala u međunarodnim okvirima.

U poslovima analize suđenja, edukacije i ocenjivanja sudija, sa posebnim akcentom na primenu VAR tehnologije, gospodinu De Blekeru pomagaće njegov dugogodišnji saradnik, međunarodni VAR ekspert Kristof Dirik", navedeno je na sajtu FSS.

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