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Srpska fudbalska reprezentacija propustila je Svetsko prvenstvo 2026, nakon što je bila učesnik Mundijala u Kataru i EURO 2024 u Nemačkoj.

Srbija nije stigla ni do baraža, a ponovo su se u nacionalnom timu ispoljile loše stvari, podele, užasna atmosfera, neslaganja između tadašnjeg selektora i pojedinih igrača...

Bez ustezanja o srpskoj reprezentaciji - Bora Cvetković bivši fudbaler Crvene zvezde Foto: Printskrin/jutjub

Velike razlike

Bilo je još prljavog veša unutar FSS, kao i same srpske fudbalske reprezentacije. Ali... Legendarni fudbaler Crvene zvezde Borislav Boro Cvetković, potražio je odgovor još pre nekoliko godina, kod Slavena Bilića, čoveka koji je nedavno na mestu selektora Hrvatske zamenio Zlatka Dalića.

Borislav Cvetković je Srbin, rođen pre 63 godine u Karlovcu na Kordunu. Fudbalsku karijeru izgradio je u zagrebačkom Dinamu, u koji je otišao kao dete zajedno sa bratom Zvezdanom. Tamo je i dobio nadimak "Lane sa Korane" od strane novinara Ivana Tomića. Iako je postao zaštitini znak Dinama, zbog sukoba sa Miroslavom Ćirom Blaževićem, tadašnjim trenerom, prelazi u Crvenu zvezdu 1986. godine, gde doživljava najbolje trenutke u karijeri.

1/7 Vidi galeriju Bora Cvetković Foto: SRDJAN STEVANOVIC /STARSPORT, © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

Gol Realu i razgovor sa Bilićem

Jedan od tih je i gol Realu iz Madrida u pobedi crveno-belih od 4:2 u Beogradu 1987, uz titulu šampiona SFR Jugoslavije, mada je isti trofej osvojio i 1982. sa zagrebačkim klubom. Stigao je Boro Cvetković na Marakanu, samo nekoliko dana nakon što je Milko Đurovski prešao u Partizan.

Bora Cvetković govorio je o odnosu srpskih i hrvatskih fudbalera prema reprezentaciji. Nešto, što on ne može da razume. Tako je pomenuo jedan razgovor sa Slavenom Bilićem, od pre nekoliko godina. Na pitanje gde je razlika, odgovora jednom rečju - pristup, a onda obrazlaže:

- Jednom sam u Zagrebu pitao Slavena Bilića kako uspeva da motiviše igrače da se toliko trude. A on kaže: "Oni dođu ludi." Kaže da ga zovu pre okupljanja i govore: "Šefe, daj da se što pre skupimo." To je ono što nama u Srbiji fali. Naši igrači kao da dođu da igraju za reprezentaciju po kazni. Niko se ne trudi, niko ne trči - govorio je zapanjen Bora Cvetković za zagrebački portal Indeks.

Novi selektor fudbalera Hrvatske - Slaven Bilić Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Samo je Vlahović drugačiji

Bora Cvetković smatra da samo jedan srpski fudbaler iskače iz tog lošeg klišea, a to je Dušan Vlahović, koji je po njemu uvek gladan golova, posebno kada igra za Srbiju.

Imao je Cvetković još nekoliko zamerki na rad Srpskog fudbalskog saveza, vezano za skauting službu prema mladim Srbima rođenim u inostranstvu, kao i određene nedostatke u samoj organizaciji.

Uvek pod punim gasom za Srbiju - Dušan Vlahović Foto: Starsport

Nema plana, ni programa

- Bio sam na jednom kadetskom turniru u Istri i tamo sam se susreo s ljudima iz skautske službe HNS. Napravili su nam prezentaciju svog rada i načina na koji prate igrače. Vidi se da je to vrlo ozbiljna organizacija na visokom nivou, a radi se o deci. Hrvatska to mnogo bolje radi - rekao je Bora Cvetković ne dvoumeći se, a na pitanje šta nedostaje srpskom fudbalu, kazao je:

- Najveći problem je što nema plana, programa, bilo čega... Ne radi se sa mladima u bazi. Selektori se stalno menjaju, postavlja ih ko i kako stigne. Selektor radi šta hoće, nema zaštite, sistem nije usklađen. Smeta mi što brzo potroše ljude koji su čvrsti, stabilni i ne podležu pritiscima. Nama niko takav ne odgovara.